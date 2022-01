Zonnestudio open voor medisch zonnen, maar volgens de gemeente mag dat niet

"Goed nieuws! Medisch zonnen is toegestaan." Dat schreef een zonnestudio in Den Bosch vorige week op social media. Dit weekend was de zaak inderdaad open. Via de intercom werd klanten gevraagd of er een medische noodzaak was, waarop ze werden binnengelaten. Zonnestudio's zijn tijdens de huidige lockdown gesloten. Heeft deze Bossche zaak een maas in de wet gevonden?

Een jonge vrouw kwam zaterdag aan bij de studio. Direct werd haar via de intercom gevraagd of er een medische noodzaak was om te komen zonnen. En als die er was: of de klant dan online een afspraak wilde maken.

Via dezelfde intercom vraagt onze verslaggever hoe het bestaan van die medische noodzaak gecontroleerd wordt. Het antwoord luidt: Niet. "We mogen er niet naar vragen. Datzelfde geldt volgens de medewerkster voor een doktersverklaring. "Wij mogen daar niet naar vragen en handhaving ook niet."

Een rondje internet levert geen andere zonnestudio’s in Brabant op die hetzelfde doen. Wel eentje in Arnhem. Die zaak stelt wel: ‘Let op: bij binnenkomst vragen we wel naar je doktersverklaring!’

Wel of geen medische verklaring?

In de aankondiging van de heropening van de studio in Den Bosch stond letterlijk: "Wij mogen de medische redenen niet controleren." En precies dat detail lijkt bijzonder relevant.

Er bestaat namelijk een wet, de Wkkgz, die zorgt dat schoonheidsspecialisten bepaalde behandelingen ook tijdens deze lockdown mogen aanbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om acne-behandelingen en het verwijderen van tatoeages, maar ook chemische peelings.

Wat nou als na twaalf keer zonnen iemands eczeem verdwijnt als sneeuw voor de zon? Zou 'medisch zonnen', vanwege een medische conditie dus, dan eenzelfde uitzondering zijn? En vallen zonnestudio’s die medisch zonnen aanbieden daarmee onder die wet Wkkgz? Online is een zelftest te vinden van de Rijksoverheid. Daarin staan allerlei vragen, waarvan er minstens eentje met ja beantwoord moet kunnen worden. Een van die vragen is: Verricht u handelingen waarbij u richting uw cliënten een kans op genezing in het vooruitzicht stelt?

Wel of geen contactberoep?

Robin Middel is woordvoerder van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie van het Rijk. Hij zegt hierover: “Het zou kunnen dat een zonnestudio om die reden open denkt te mogen. Maar zonder het vragen van een medische verklaring wordt dat toch een lastig verhaal. Degene die moet controleren of heropening van deze specifieke studio terecht is, is de gemeente.”

Die gemeente is in een schriftelijke reactie duidelijk: "Zonnestudio’s dienen in deze lockdownperiode gesloten te zijn. Het gebruikmaken van een zonnebank valt niet onder een medische contactberoep. Een oproep op de site van de branchevereniging om zonnestudio’s weer te openen bevestigt dat deze nu dicht moeten zijn."

Dat er onduidelijkheid bestaat is niet heel gek. Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2021 leek het er korte tijd door communicatie vanuit de overheid op, dat de zonnestudio's wel open mochten. Maar daar kwam de overheid alweer snel op terug.

In die periode was een zonnestudio in Breda bijvoorbeeld korte tijd open voor medisch zonnen. Een medewerkster geeft aan dat dit van heel korte duur was, omdat de gemeente Breda al snel tot de conclusie kwam dat het toch niet mocht. “En nu zijn we dus gesloten.”