Pizzakoerier botst tegen boom, dus dan bezorgt de politie de pizza maar

De pizza is nog warm (foto: Hicham Argani).

Een pizzakoerier kon zondagavond zijn pizza niet bezorgen nadat hij tegen een boom gebotst was in Nuland. Hij had zelfs medische verzorging nodig. Toegesnelde agenten ontfermden zich eerst over de pizzakoerier. Maar toen dat niet meer nodig was omdat het ambulancepersoneel dit overnam, hebben de agenten de pizza bezorgd.

"De jongen kon zelf niet meer verder rijden", zegt agent Hicham Argani tegen Omroep Brabant. De agenten besloten om de warme pizza zelf maar naar de klant te brengen. De klant kon het wel waarderen dat de politie zijn wat pizza kwam brengen, al waren ze wat aan de late kant. Hij heeft netjes betaald voor de pizza. Van de milkshake was te weinig over om daar geld voor te vragen, vond Hicham. Het geld hebben de agenten naar de pizzakoerier gebracht. Hij maakt het goed.