Marjon staat om 2 uur op om vogels te tellen en wint Biesbosch Natuurprijs

“Ik ben niet gauw emotioneel, maar ik vind dit heel erg gaaf." Marjon van Kuijk uit Fijnaart is onderscheiden met de Biesbosch Natuurprijs 2021. Een soort koninklijk lintje voor mensen die zich met hart en ziel inzetten voor behoud en bescherming van Nationaal Park De Biesbosch.

“Als ik vogels ga tellen in de zomer, kom ik ’s nachts om twee uur al uit mijn bed. Je moet namelijk voor zonsopgang in het telgebied zijn. Het is een prachtig gebied, de moeite waard om te beschermen en om op te letten”, vertelt Marjon.

"Ik kom hier het liefst in het najaar of de winter, dan is het rustig. In de zomer met al die bootjes die filevaren, vind ik het verschrikkelijk. Kan ook niet goed zijn voor de vogelstand. Ik hoop voor de toekomst dat de drukte niet toeneemt. Het is nu eigenlijk al te druk."

De Biesbosch Natuurprijs krijg je niet zomaar. Je moet op z’n minst indruk hebben gemaakt op de vele natuurliefhebbers, professionals en amateurs, die dag in dag uit in de Biesbosch rondstruinen.