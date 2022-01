Een bruut gave dag in Dakar Rally: 'Duinen zo hoog als flatgebouwen'

De Brabantse Dakar-deelnemers waren eensgezind. Vandaag was een geweldige dag in de Dakar Rally. Niet zo zeer qua resultaten maar wel qua piste. Heel veel zand en bovenal hoge duinen. Enthousiaste gezichten dus na afloop van de achtste etappe, al werd er weer met een jaloerse blik gekeken naar het 'Russische kampioenschap.' Dit en meer zie je in de negende aflevering van Bivak Brabant Dakar.