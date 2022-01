Rick bouwt een plantenjungle in zijn huis: 'Zo ben ik nooit alleen'

De kerstboom kan de deur uit, en dus ligt de focus weer op het andere groen in huis: de kamerplanten. Helaas overleven ze 't niet altijd. Wie echter bijzonder veel talent heeft voor het kamergroen is Rick van Beckum uit Helmond. Hij is bezig met een heuse 'binnenjungle'.

Het schiet aardig op met dat plan, vertelt Rick. "Ik heb al heel wat kamerplanten gekocht in mijn leven. Deze oase aan planten geeft een bepaalde rust. Als je bij mij binnenkomt, ben je meteen rustig. Dat is wat kamerplanten met je doen."

Rick is graag een met de natuur, zegt hij. De planten helpen hem daarbij. "Ze hebben allemaal een eigen karakter. Ik woon hier alleen in mijn huis, maar het voelt alsof ik samenwoon met mijn planten. Ik ben nooit alleen. De planten geven me een warm gevoel."

Belangrijke tip

Toch is Rick heel strikt in welke planten hij wel en niet wil hebben staan. Niet alles maakt kans op een plekje. "Ik heb een bijzondere smaak. Mensen kopen wel eens planten voor me, maar dat heb ik liever niet. Dan staat-ie hier, en dan denk ik: dit is verre van mijn lievelingsplant."

Rick is in dat opzicht een echte fijnproever, en als fijnproever heeft hij nog een belangrijke plantentip voor mensen – zeker voor mensen wiens kamerplanten nogal vroeg en onbedoeld het leven laten.

"Zoek eerst informatie over je plant op het internet. Dat is de beste tip, want je plant moet gelukkig zijn. Je plant moet op een plek staan waar-ie blij van wordt. Dan moet je wel weten waar dat in je huis het geval is. Een schaduwplant kun je niet voor het raam zetten. Wees je daar bewust van."