Vijfklapper voor Jong PSV: grootste overwinning van het seizoen

Simon Colyn zorgde voor de eerste goal van Jong PSV (Archieffoto: Joris Verwijst/Orange Pictures).

Jong PSV boekte maandagavond in de Keukenkampioen-divisie met vier debutanten in de gelederen de grootste overwinning van het seizoen. In Eindhoven werd met 5-1 gewonnen van Almere City FC.

ANP Geschreven door

Voor de Eindhovenaren scoorden: Simon Colyn, Nigel Thomas, Fedde Leysen, Johan Bakayoko en August Priske Flyger. Het doelpunt van Almere kwam op naam van Jonas Arweiler.

Wachten op privacy instellingen...

Kjell Peersman maakte bij de Eindhovenaren zijn debuut als keeper en Koen Jansen startte in de basis als verdediger. Coach Ruud van Nistelrooy bracht in de tweede helft met Isaac Babadi en August Priske Flyger nog twee debutanten binnen de lijnen. Ook Jong Ajax kwam maandagavond in actie. De Amsterdammers wonnen in Utrecht van Jong FC Utrecht (0-2).

Wachten op privacy instellingen...