Team Brabant moet zorgen voor betere prestaties in de Dakar Rally

Een team met alleen maar Brabanders in de Dakar Rally. Het klinkt heel romantisch, maar zeker niet ondenkbaar. Een groot Team Brabant is misschien wel dé oplossing om de hegemonie van de Russen te doorbreken.

Al jarenlang rijden er veel Brabanders mee in de Dakar Rally. Dit jaar kan alleen Janus van Kasteren sporadisch concurreren met de Russen. Iets wat al zeer knap is aangezien de coureur uit Veldhoven maar een ‘hobby-rijder’ is. Terwijl de Russische betaalde krachten een heel jaar door in de truck zitten en kunnen testen in hun achtertuin.

Daar ligt dan ook gelijk het probleem. Alle Brabanders die meedoen aan de Dakar Rally hebben door het jaar een gewoon een andere baan. Het moet professioneler weet ook Henk van Leuven, teammanager van De Rooy.