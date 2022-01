Tattooshops zitten met verboden inkt: 'Voor 1500 euro zo de prullenbak in'

Maurice en Astrid blijven zitten met zo'n 1500 euro aan onbruikbare inkt.

Het is een flinke streep door de rekening voor veel tattooshops: de inkt die zij gebruiken voor hun creaties, is sinds begin dit jaar verboden, omdat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Nu blijven ze met tientallen volle flacons zitten. "Bij ons gaat voor 1500 euro zo de prullenbak in."

Eind september hoorde Maurice Valentijn van Tattoo Maus in Wouw het slechte nieuws. "In feite kwam het erop neer dat we voor alle soorten inkt op zoek moesten naar een alternatief." Dat heeft voor het zetten van gekleurde tatoeages nogal wat gevolgen. "Voor een hoop kleuren is nog geen vervanger." Het zorgde voor een flinke stroom aan telefoontjes. "Van klanten die nog even hun tattoo bij wilden laten werken. Of snel een nieuwe met kleur wilden laten zetten." Het was een pleister op de wonden. "Zo konden we in ieder geval onze voorraad nog opmaken."

"Ontzettend sneu voor de mensen die al maandenlang uitkijken naar hun ontwerp."

Maar het lot was Maurice en een hoop van zijn collega's niet gunstig gezind. "Toen kwam die nieuwe lockdown. Alle afspraken die gepland stonden, moesten we verzetten." Tegen de tijd dat de klanten weer mogen komen, is het al te laat. "Ontzettend sneu voor de mensen die al maandenlang uitkijken naar hun ontwerp." Toch denkt de tattoo-artist er niet aan om stiekem nog wat fleurige klusjes af te maken. "Dat risico moet je niet willen nemen. Als een kapper stiekem doorknipt, krijgt 'ie misschien een boete. Maar in mijn geval betekent het dat ik mijn vergunning kwijtraak. Dan ben ik verder van huis."

"Mijn collega Astrid mag even op de tafel gaan liggen om op te oefenen."