Het is drie graden maar toch draagt Bram zonder mopperen een korte broek

Het is drie graden maar toch draagt Bram een korte broek

De 10-jarige Bram van Bree uit Asten draagt dit hele jaar een korte broek. Of het het nou zomer of winter is. Bram zamelt zo geld in om wensen te vervullen van mensen met kanker.

Imke van de Laar Geschreven door

Enthousiast rent Bram op het schoolplein van OBS De Horizon achter een bal aan. In zijn korte broek, terwijl zijn klasgenootjes een dikke jas, handschoenen en een warme trainingsbroek dragen. "Ik doe dit voor het goede doel. Ik blijf het hele jaar in een korte broek lopen," vertelt Bram trots. Medelijden hoef je met Bram niet te hebben. Hij draagt heel vaak een korte broek en heeft het naar eigen zeggen nooit koud. "Ik voel de kou niet aan mijn benen."

Bram in zijn korte broek op het schoolplein

Bang dat hij ziek wordt, is hij evenmin. "Dat heb ik er wel voor over. Ik vind het fijn om met deze actie ervoor te zorgen dat mensen die ziek zijn toch iets leuks kunnen doen."

"Ik vind het gek, maar wel goed wat hij doet."

Als de bel gaat, rent Bram naar binnen. Weer even opwarmen in de klas. Daar kijken ze al niet meer op van hun klasgenootje in zijn korte broek. Ze zijn zelfs wel trots op hem. Axel legt uit: "Ik vind het heel leuk dat hij zo een goed doel steunt." Klasgenootje Hunter keek wel even raar op van de actie. "Dat had ik niet verwacht. Ik vind het gek, maar wel goed wat hij doet. Ik denk dat hij het lang vol gaat houden." Emma vult aan: "Ik hoop het, want hij haalt veel geld op."

"Nou maar hopen dat het niet heel koud wordt deze winter."