Robbie Hageman in Kamp van Koningsbrugge: 'Mag nog 10 of 20 keer zo zwaar'

Meervoudig wereldkampioen kickboksen Robbie Hageman (30) uit Eindhoven doet mee aan het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge. Om aan het programma mee te mogen doet, loog hij tegen de programmamakers. “Ik vertelde ze dat het goed met me ging. Dat terwijl de dokter me net verteld had, dat mijn tumor weer groeide. Maar ik was bang dat ik anders geweigerd zou worden.”

In Kamp van Koningsbrugge laten de deelnemers zich mentaal en fysiek afmatten. Ze volgen de commando-opleiding van The Special Forces. Ontzettend zwaar, aldus Hageman. “De eerste aflevering is net uitgezonden. Hoe zwaar het er uitzag, nou, doe er maar tien of twintig keer bovenop. Maar het was wel een leuke ervaring.”

De deelnemers werden 24 uur lang gefilmd. Een intensieve dag, waarbij Hageman zelfs moest huilen. “Ik mag niet zeggen in welke situatie dat was, dan moet je het programma maar volgen. In ieder geval niet omdat ik diep moest gaan, daar huil ik niet om. Mensen die mij kennen, weten ook dat ik bijna nooit huil. Ik heb jaren geen traan gelaten, al helemaal niet onder toeziend oog van een paar miljoen kijkers.”

Ook toen hij van de dokter deze zomer hoorde dat zijn hersentumor terug was, viel er geen traan. “Ik heb zelf ook nergens last van en voel me goed. Ik ben ook niet geschrokken. Ik laat het maar over me heen komen. Ik geloof heel erg in God en denk dat het allemaal wel goed komt.”

De dokter is bezorgder dan de kickbokser die zich kiplekker voelt. “Morgen heb ik een second opinion in Leuven. Die zullen waarschijnlijk hetzelfde zeggen als de eerste arts. Dan gaan we een behandelplan opstellen in Tilburg.”