A59 weer open na ongeval waarbij Vlijmenaar (31) omkwam

De A59 bij Drunen is sinds tien over half zeven weer open, nadat er vanmiddag een dodelijk ongeval gebeurde. Een Vlijmenaar van 31 kwam om het leven, toen hij met zijn bestelauto tegen een vrachtwagen botste.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De A59 in de richting van Waalwijk naar Den Bosch was urenlang dicht vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden.