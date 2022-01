Coronanieuws: voorbereidingen Paaspop gaan door, 4811 besmettingen

12.25

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft het trainingskamp in het Spaanse Alicante woensdag moeten beëindigen na een positieve coronatest binnen het team. De renners gaan naar huis of trainen op individuele basis verder in Spanje, meldt de ploeg. De besmette persoon die klachtenvrij is, en zijn directe contacten zijn in quarantaine gegaan. Tom Dumoulin was niet naar Spanje afgereisd omdat hij vorige week in nauw contact was geweest met een besmet iemand.