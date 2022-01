Rijdend hotel is groot succes in Dakar Rally: 'Van alle gemakken voorzien'

1/1 Rijdend hotel is groot succes in Dakar Rally

Een douche, een bed en een minibar. En dat ook nog eens op wielen. Het zijn de ingrediënten van het Mobitel van RT Tours. Het concept is een groot succes onder de coureurs die maar al te blij zijn met het rijdende hotel in de Dakar Rally.

Het idee voor Mobitel ontstond zo’n twee jaar geleden. “We constateerden dat een tent niet meer geschikt is wanneer het avond wordt in Saoedi-Arabië omdat het dan te koud is”, begint Roel Engel zijn verhaal. “Al vrij snel kregen we het idee om een hotel op wielen te bouwen met eigen sanitair en bedden.”

Trots kijkt hij naar zijn hotel en vertelt hij over de uitwerking van zo'n concept. “Ik ben op de kamer van mijn zoontje gaan tekenen. Toen ik de maten had ben ik gaan passen meten hoe we minimaal drie kamers erin konden krijgen. Met minder nam ik geen genoegen.”