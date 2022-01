A58 Tilburg-Eindhoven avond en nacht dicht om vrachtwagen te bergen

Om de vrachtwagen te kunnen bergen die woensdagochtend vroeg in de sloot belandde langs de A58 (Tilburg-Eindhoven) bij Moergestel, wordt deze weg vanaf woensdagavond zeven uur afgesloten tussen knooppunt De Baars en Moergestel. Er zijn anti-kijkschermen geplaatst.

"De weg zal heel de nacht afgesloten zijn", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. "De berging van de vrachtwagen is ingewikkeld en zal flink wat tijd in beslag nemen. Daarnaast is de vangrail beschadigd."

Omleidingen

Verkeer dat vanuit Rotterdam naar Eindhoven wil, wordt vanaf zeven uur woensdagavond omgeleid via de A59 en de A2. Vanuit Tilburg naar Eindhoven moet het verkeer over de A65, N65 en A2 rijden.

Hoe de vrachtwagen in de greppel langs de A58 kon belanden, wordt onderzocht.