Winkeliers willen weer open, maar is dat terecht?

Dalende ziekenhuiscijfers en toch een keiharde lockdown door de opmars van de omikronvariant. Vooral voor winkeliers voelt dat enorm onrechtvaardig. Zeker nadat ze in de kerstperiode hun klanten naar België en Duitsland zagen gaan waar de winkels wel open zijn. De schoen wringt duidelijk, maar hoe zit het echt?

Om die vraag te beantwoorden ontkomen we er niet aan om even naar de cijfers te kijken. Kortgezegd: het klopt dat het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt? In Brabant lagen 10 december 442 positief geteste coronapatiënten in het ziekenhuis. Op 10 januari waren dat er nog 188.

Het aantal besmettingen neemt wel toe. Woensdag waren er 4811 nieuwe besmettingen in Brabant, tegenover 2983 besmettingen een maand geleden.

Binnenkort meer ziekenhuisopnames

De ziekenhuiscijfers zijn voor het kabinet altijd leidraad geweest in het nemen van de coronamaatregelen. Je zou dus kunnen denken: de ziekenhuiscijfers zijn laag, dus die lockdown kan worden opgeschort.

Maar, volgens het RIVM is de top van de huidige coronagolf nog niet bereikt. De komende weken zullen volgens het instituut het aantal besmettingen nog toenemen, met een piek eind januari. Daarmee zullen volgens het RIVM ook de ziekenhuisopnames toenemen.

Dat zegt ook IC-arts Mark van der Kuil van het Bernhoven Ziekenhuis: "We behandelen nog steeds veel COVID-patiënten en een nieuwe golf wordt verwacht." In de tussentijd proberen ziekenhuizen zoveel mogelijk niet-coronazorg in te halen. 50.000 Brabanders wachten op hun uitgestelde ziekenhuisbehandeling.

Bovendien valt veel zorgpersoneel uit. Enerzijds doordat ze een coronabesmetting doormaken, anderzijds door de hoge werkdruk. Regieverpleegkundige Yvonne Prijt van Bernhoven: "De rek is er echt uit. Er is geen rust."

Aantal faillissementen laag

Naast de cijfers en voorspellingen heb je ook het algemene gevoel in de samenleving. Vooral winkeliers hebben het idee dat hun zaken onnodig dicht worden gehouden door de overheid.

De winkelbranche kwam woensdag met een landelijke campagne om het kabinet ervan te overtuigen de winkels na vrijdag weer te openen. Daarnaast stuurden gemeenten een brandbrief naar het kabinet met hetzelfde verzoek.

De boodschap is duidelijk: winkels móeten open, anders vallen ze om. En terwijl dat bericht overal naar buiten wordt gebracht, kwamen daar woensdag de nieuwste faillissementscijfers van het CBS overheen.

Wat blijkt? Het aantal faillissementen is historisch laag. Ook in Brabant: in 2021 gingen 205 bedrijven en instellingen failliet. In 2018 waren dat er 514.

Dat heeft volgens het CBS alles te maken met de overheidssteun. Door de coronaregelingen overleven tot nu toe veel bedrijven, ook bedrijven die zonder coronacrisis sowieso niet levensvatbaar waren geweest.

Zuinigere regeling

Toch zit het volgens Stefan van Aarle, voorzitter van het ondernemersfonds in Tilburg, nu anders. “De overheid geeft nu minder financiële steun dan tijdens de vorige lockdowns”, vertelt hij. “Er is bijvoorbeeld geen voorraadvergoeding en die is voor veel winkels cruciaal.”

Daarnaast is de coronaregeling volgens de voorzitter gebaseerd op de inkomsten van een ondernemer in een kwartaal, terwijl de lockdown nu in twee kwartalen valt. Van Aarle legt uit: “Oktober tot en met december is het vierde kwartaal. Maar de lockdown loopt nog tot twee weken in januari. Dan loop je dus twee weken mis.”

Bovendien moet de grote klap volgens Van Aarle nog komen. “Vergis je niet: de uitgestelde belastingen moeten nog worden terugbetaald. Er is een enorme schuldberg ontstaan die de komende periode moet worden afgebouwd. Dus die faillissementscijfers geven echt wel een vertekend beeld.”

'Hoe dan ook de winkel open'

De onvrede over de punten die Van Aarle noemt zit bij ondernemers zo diep, dat meerdere winkeliers hebben aangekondigd dat ze zaterdag, de dag na de volgende coronapersconferentie van het kabinet, sowieso opengaan.

Of de acties van de winkeliers tevergeefs zijn of dat ze gelijk krijgen, moet nog blijken. Vrijdag is de laatste dag van de huidige lockdown, het kabinet maakt dan bekend of die wordt verlengd of niet.

De eigenaren van Bargello in Den Bosch en Mike’s Breda in Breda hebben aangekondigd dat ze zaterdag sowieso opengaan. Zij vertellen hun verhaal in de video.