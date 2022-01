Twee mannen vallen in het kanaal bij Best, agent haalt hen uit water

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Twee mannen belanden in kanaal bij Best

Op de Bataweg in Best zijn woensdag kort na het middaguur twee mannen in het water beland. Een agent sprong in het water en heeft de slachtoffers uit het koude water gehaald.

De slachtoffers en de agent werden vervolgens met speciale dekens verwarmd in de ambulance. Beide mannen zaten volgens een correspondent onder de spoorbrug wat te drinken toen een van hen in het water viel. De andere man sprong ook in het water om hem te redden. Vanaf de overkant zagen omstanders dit gebeuren en belden met de hulpdiensten. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen of de slachtoffers mee naar het ziekenhuis zijn gegaan.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision