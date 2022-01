11 arrestaties in groot onderzoek naar drugshandel na anonieme tips

De politie heeft elf mensen aangehouden in een groot onderzoek naar drugshandel in Waalwijk en omgeving. Dat werd woensdagmiddag bekendgemaakt. Negen verdachten zijn vastgezet.

Onder leiding van de rechter-commissaris is er op zeven plekken huiszoeking gedaan. Hierbij zijn onder meer tientallen grammen cocaïne, een kleine hennepkwekerij en tienduizenden euro’s aan contant geld gevonden.

Meld Misdaad Anoniem

Het onderzoek begon na signalen over drugshandel, die binnenkwamen via Meld Misdaad Anoniem. Tijdens het onderzoek kreeg de politie een groep in beeld die zich in wisselende samenstellingen bezighield met drugshandel.

Volgens de politie waren er meerdere deallijnen, waarbij cocaïne werd bewerkt en daarna bij klanten werd bezorgd. Tijdens de politieactie werden ook twee kopers van drugs aangehouden. Zij zijn na verhoor weer vrijgelaten.

De overige negen verdachten die zijn aangehouden, zijn zeven mannen en twee vrouwen. Zij zijn tussen de 20 tot en 61 jaar oud. Zes van hen komen uit Waalwijk, twee uit Den Bosch en een uit Haarsteeg.