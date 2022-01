Ook woningnood onder vogels: 'Mussenfamilies wonen graag groot'

De woningnood is niet alleen groot voor mensen, ook voor vogels. Frank Verhagen uit Geldrop bracht daarom al heel wat uren door in zijn schuur, om nestkasten te bouwen. Dat doet hij liever zelf, omdat de fabriekskasten niet altijd voldoen aan de wensen van vogels. “Vogels willen net als mensen een beetje ruim wonen.” Hij maakte er al meer dan 200.

“Wij hadden vroeger een boerderij thuis. Zo’n oude boerderij is eigenlijk één grote nestkast”, legt hij uit. Nu huizen beter geïsoleerd worden, blijven er weinig gaten en kieren over waar vogels in kunnen nestelen. Tot grote spijt van Frank. “Je ziet de vogelstand achteruitgaan.”

Zijn kasten zijn niet alleen groter, maar ook duurzamer. De materialen haalt Frank overal en nergens vandaan. “Ik haalde bijvoorbeeld een keer een oud tuinhuis op via Marktplaats en ik vond een lading afgedankte dakpannen.” Wegwerppallets die normaal maar één keer gebruikt worden, krijgen door hem een nieuw leven als nestkast. “Opstoken of bij het oud vuil gooien kan altijd nog.”

De vogels die een kast van Frank weten te bemachtigen, voelen zich de koning te rijk. Volgens hem zijn de mussenhotels die je in de winkel kunt kopen, eigenlijk niet het ideale formaat. “Alle drie de kamers samen zijn net groot genoeg voor één flinke mussenfamilie. Ik heb gemerkt dat hoe meer ruimte je ze geeft, hoe liever de mussen het hebben.”

Bij zijn huis en in de tuin heeft de vogelliefhebber zo’n vijftig kasten hangen. De rest wordt in het bos geplaatst of geeft hij weg aan familie en vrienden.

Verhagen hoopt anderen te inspireren om ook gebruikt hout een tweede leven te geven. “Mijn hobby is eigenlijk gratis, het kost alleen wat tijd om spullen te verzamelen”, legt hij uit. De voldoening is volgens hem groot. “Als ik grof uitreken dan groeien er ieder jaar duizend vogeltjes in mijn nestkasten op. Dat vind ik een leuk idee.”