Het was een saaie dag in de Dakar Rally en dat was niet de eerste keer deze editie. De coureurs zijn teleurgesteld over het parcours en hadden gehoopt op meer en vooral hogere duinen. Deze editie komt ook volgens Gerard de Rooy niet in de top 10 zwaarste Dakar Rally's. Dit en meer zie je in de tiende aflevering van Bivak Brabant Dakar.