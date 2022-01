Jeugdgevangene Breda na ontsnapping doodgeschoten door Belgische politie

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Jeugdgevangene Breda na ontsnapping doodgeschoten in België

Een jeugdgevangene (21) uit de inrichting Den Hey-Acker in Breda is woensdagmiddag ontsnapt en in België doodgeschoten. Aan de ontsnapping ging een gijzeling vooraf, bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De Nederlandse gedetineerde had twee medewerkers van de Bredase jeugdinrichting onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen in zijn vluchtauto te stappen.

Het incident gebeurde woensdagmiddag in Breda, terwijl de jeugdgevangene buiten de muren van de inrichting aan het werk was. Op de een of andere manier had hij een vuurwapen bij zich. Of het gaat om een wapen van de werknemers van de jeugdgevangenis, wordt volgens DJI onderzocht. De jongeman dwong de personeelsleden in een auto te stappen. Mogelijk gaat het om een wagen van een van de gevangenismedewerkers.

Wachten op privacy instellingen...

Medewerkers fysiek ongedeerd

Vlak over de grens met België, in het centrum van Hoogstraten, moesten de twee werknemers uit de auto stappen. Zij bleven fysiek ongedeerd. "Dat is heel fijn, maar ze vonden het super heftig om mee te maken", aldus de woordvoerder. Tijdens de vluchtactie alarmeerde de Nederlandse politie haar collega's in België. Die achtervolgden de jongen tot bij het dorp Sint-Lenaarts, waar hij rond vier uur op een politieblokkade stuitte. 'Jongen schoot op politie'

Volgens een getuige, die de Gazet van Antwerpen sprak, schoot de jongen als eerste op de Belgische agenten. “Een Peugeot met Nederlandse nummerplaat reed met hoge snelheden over de brug vanuit Rijkevorsel, achterna gezeten door de politie. In het midden van de Mallebaan kwam de bestuurder tot stilstand, stapte uit en begon te schieten op de aankomende politie”, aldus de krant. De politie beantwoordde volgens GvA het vuur en de jongeman werd dodelijk geraakt. “Het was heel heftig allemaal, zeker omdat we vlakbij stonden. Er werden zeker dertig schoten gelost”, aldus de getuige. Een ander vertelt dat de gevangene over voetpaden en met hoge snelheid op de verkeerde weghelft reed. "Wij konden hem maar net ontwijken.” Er is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Waarom de jongeman in Breda vastzat, is onbekend. In een jeugdinstelling verblijven jongeren tussen de 14 en 21 jaar.