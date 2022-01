Jeugdgevangene Breda na ontsnapping doodgeschoten in België: '30 schoten'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Jeugdgevangene Breda na ontsnapping doodgeschoten in België

Een jeugdgevangene uit de inrichting Den Hey-Acker in Breda is vanmiddag ontsnapt en in België doodgeschoten. Aan de schietpartij ging een gijzeling vooraf, bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De Nederlander heeft twee medewerkers van de Bredase jeugdinrichting onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen in te stappen in zijn vluchtauto.

Het incident gebeurde vanmiddag in Breda, terwijl de jongen buiten de muren van de inrichting aan het werk was. Op de een of andere manier kwam hij aan een vuurwapen. Of het gaat om een geweer van de werknemers van de jeugdgevangenis, wordt volgens DJI onderzocht. De jongen dwong de personeelsleden in een auto te stappen. Mogelijk gaat het om een wagen van de gevangenismedewerkers.

