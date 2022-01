Jongen (15) uit Steenbergen opgepakt voor doodsteken tiener

Een jongen (15) uit Steenbergen is woensdagavond samen met een jongen (16) uit het Zeeuwse Rilland opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Middelburg. Dat meldt de politie. De 15-jarige Tim uit Middelburg raakte zondagmiddag zwaargewond bij het incident. Vandaag overleed hij aan zijn verwondingen.

De politie was sinds de steekpartij al naar het jonge tweetal op zoek. Woensdagavond kwamen agenten erachter dat de jonge verdachten zich verstopten in een huis in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Daar zijn ze aangehouden. Donderdag worden ze verhoord. Wat er precies aan het geweld is voorafgegaan, is onduidelijk.

Politiehelikopter

Na de steekpartij heeft de politie met onder meer een speurhond onderzoek gedaan. Met een helikopter zijn luchtfoto's gemaakt, terwijl getuigen zijn verhoord. Maandag zochten duikers in een sloot waarschijnlijk naar het steekwapen.