Snelweg dicht: berging van gekantelde vrachtwagen op A58 in volle gang

De A58 bij Moergestel in de richting van Eindhoven is dicht. Met man en macht wordt gewerkt aan de berging van de vrachtwagen, die woensdagochtend naast de A58 in de sloot belandde.

Een grijpkraan sloopt de eerste trailer achter de truck, omdat die enorm beschadigd is. Uit de tweede oplegger halen bergers supermarktartikelen voor een tweede leven. Nadat de vrachtwagen met twee opleggers geborgen is, voert Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit. Zo zullen werknemers een flink stuk vangrail opnieuw moeten plaatsen. Woensdagmiddag noemde een woordvoerder van Rijkswaterstaat de berging 'ingewikkeld'. Tot hoe laat de weg afgesloten blijft, is nog niet duidelijk. Omleidingen

Verkeer dat vanuit Rotterdam naar Eindhoven wil, wordt vanaf zeven uur woensdagavond omgeleid via de A59 en de A2. Vanuit Tilburg naar Eindhoven moet het verkeer over de A65, N65 en A2 rijden.

