Frans Bauer beslist na uitzending BOOS of hij coach bij Voice Senior blijft

Frans Bauer weet nog niet of hij doorgaat als coach bij The Voice Senior. Bauer wil pas een beslissing nemen als hij de nu al veelbesproken uitzending van het BNN-programma BOOS heeft gezien, die donderdag wordt uitgezonden.

De uitzending gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij de talentenshow. Zo is bandleider Jeroen Rietbergen in de fout gegaan. Hij had een relatie van 'seksuele aard' met kandidaten die meededen aan het programma. De bandleider heeft dit bevestigd in een verklaring en heeft dit weekend ontslag genomen.

In de aflevering van BOOS komt ook Ali B aan bod. Tegen de coach is aangifte gedaan, naar verluidt door een oud-kandidaat.

Anouk

Zangeres Anouk, coach bij de gewone editie van het programma, liet zondag weten te stoppen. "Het is gewoon een corrupte bende", zegt de zangeres in een video op haar Instagram-account. "Ik wil niet werken op een plek waar jarenlang gewoon een aantal mannen misbruik hebben gemaakt van hun positie en waar er bewust voor is gekozen het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet."

Bauer wil zo ver nog niet gaan. "Als er slachtoffers gevallen zijn, is dat het meest erge. Dat staat bovenaan, maar ik vind het ook voor alle mensen die achter de schermen werken vreselijk. En vreselijk voor de talenten die aan de show meedoen. Ik vind het verschrikkelijk en hoop dat hier heel snel duidelijkheid in komt en dat we zo'n mooi programma niet verliezen."

Bauer is sprakeloos. "Toen ik de krant las.... ik snap er niets van. Op dit moment is er nog veel onduidelijk, dat weten we pas na donderdag. Eerst even kijken wat er gebeurd is en hoe alles precies zit", zegt Bauer tegen RTL Boulevard.

The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior zijn door RTL per direct voor onbepaalde tijd van de buis gehaald tot er meer duidelijk is. De laatste uitzending van de seniorenvariant werd in oktober uitgezonden. Bauer was toen de winnende coach.