Brabantse burgemeesters: coronamaatregelen verwoestend voor lokale economie

Brabantse burgemeesters steken lokale winkeliers en horeca massaal een hart onder de riem. Ze roepen het kabinet op om naast aandacht voor de zorg ook aandacht te hebben voor de lokale ondernemers die erg te lijden hebben onder het coronabeleid.

Dit doen ze door een motie, die onder meer wordt gesteund door de gemeenten Tilburg en Breda, die donderdag tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt ingediend.

Zo moet gekeken worden onder welke omstandigheden de samenleving wel open kan, staat in de motie. Ook moeten lokale besturen de ruimte krijgen om samen met 'partijen in de samenleving te kijken wat wel veilig kan en mogelijk is'. Daarnaast moet er bij besluitvorming over nieuwe maatregelen tegelijk ook duidelijkheid komen over steunpakketten.

Draagvlak

Veel burgemeesters zagen de laatste tijd het draagvlak voor het coronabeleid afnemen. Ook de Tilburgse burgemeester Theo Weterings maakt zich grote zorgen over de economische gevolgen van het coronabeleid, zo zegt hij tegen Omroep Brabant.

“Je zult maar ondernemer zijn en een extra hypotheek nemen om te overleven met je bedrijf. Pensioenvoorzieningen moeten aangesproken worden omdat dit op dit moment de enige middelen zijn die beschikbaar zijn. Dat heeft enorme effecten op gezinnen en huishoudens”, zo zegt Weterings bezorgd.

Brandbrief

Woensdag stuurden 21 burgemeesters uit Zuidoost-Brabant al een brandbrief met vergelijkbare boodschap naar premier Mark Rutte. Ze vragen om de maatregelen op kortst mogelijke termijn te versoepelen.

Die brief is getekend door onder meer de burgemeesters van Eindhoven, Asten, Deurne, Helmond, Oirschot en Best.

Protesten

Vrijdag geeft het kabinet een nieuwe persconferentie, waarin duidelijk wordt welke coronamaatregelen gaan gelden. De detailhandel laat intussen steeds luider horen dat het zo niet langer meer kan.

Veel winkels staan op omvallen. En dat terwijl in België en Duitsland de winkels nog gewoon open zijn en de Nederlanders daar hun inkopen doen. Een aantal ondernemers heeft al gezegd dat hun winkel zaterdag gewoon open gaat, wat er ook vrijdag uit de persconferentie komt.

Psychische effecten van het coronabeleid

Volgens Weterings is perspectief het belangrijkste. “Veel mensen maken zich zorgen over hoe lang het nog gaat het duren. De psychische effecten van het coronabeleid zijn groot. Wat doet het met je als je ziet dat je bedrijf niet levensvatbaar is, je alle zekerheden ziet verdwijnen. Dat heeft enorme effecten op mensen. Daar moet ook aandacht voor zijn.”

De Brabantse gemeenten die de motie indienen hopen dat het kabinet samen met het lokale bestuur een perspectief gaat opstellen voor de lange termijn waarbij we leren leven met corona en waarbij de samenleving weer veilig open kan.