Zwemmen in ijskoud water is hot door corona: 'Nood breekt wet'

Nu de zwembaden dicht zijn door de lockdown zoeken veel zwemmers een alternatief. Ze nemen een duik in ijskoud natuurwater. Volgens Mark Mijnster van zwemclub Old Dutch in Breda is het een trend: "Zwemmers zijn heel actieve mensen en nood breekt wet. Dan maar een duik in natuurwater, met of zelfs zonder pak."

Zo zijn de Galderse Meren bij Breda erg in trek om even een duik te nemen en te zwemmen. Al duurt dat vanwege het ijskoude water meestal niet lang. Ook kanalen en grachten zijn in trek voor een frisse duik. In de Ooster- en Westerschelde worden zelfs buitenzwemevenementen gehouden.

Ook de filmpjes van 'The Iceman' Wim Hof op internet dragen bij aan de trend: "Veel mensen denken dat een duik in ijskoud water goed is voor het immuunsysteem", zegt Mark Mijnster.

Onderkoeld raken

Bij zwemvereniging De Eindhovense Watervrienden kennen ze de trend. Maar de club raadt het ten zeerste af om een duik in ijskoud natuurwater te nemen, zegt voorzitter Jeroen van der Meulen. "Het is onverantwoord en gevaarlijk om zonder professionele begeleiding in koud natuurwater te zwemmen. Je kan heel snel onderkoeld raken en dan doen je benen het plotseling niet meer."

Ook het nemen van een duik in een kanaal, zoals nu af en toe in het Eindhovens Kanaal gebeurt, is gevaarlijk zegt van der Meulen: "Je weet niet wat er op de bodem ligt. En het is makkelijk om erin te springen, maar vaak erg lastig om er weer uit te komen."

Om het toch mogelijk te maken dat zwemmers veilig kunnen sporten hebben De Eindhovense Watervrienden een beroep gedaan op de gemeente om het buitenbad van het Ottenbad te openen: "Dan kunnen mensen veilig onder toezicht zwemmen", zegt Van der Meulen.

De zwemmers in koud buitenwater raken geïnspireerd door filmpjes van Wim Hof: