Al 2 jaar bloggen en vloggen over corona: 'Begon met een beterschapswens'

Het coronablog van de gemeente Drimmelen: populair, creatief én eigenzinnig

Al bijna twee jaar houdt de gemeente Drimmelen een eigen coronablog bij, met het laatste coronanieuws uit de eigen gemeente. Met filmpjes van de burgemeester en creatieve posters die wijzen op de anderhalvemeter-regel. Op geheel eigen wijze maakt Drimmelen er het beste van.

Rob Bartol Geschreven door

“We zijn op 11 maart 2020 begonnen met ons coronablog op initiatief van de burgemeester”, vertelt Van Hout. “Er waren toen drie besmettingen die we door hadden gekregen en de burgemeester wilde die mensen een spoedig herstel toewensen." Het blog bleek een prima manier. "Daarnaast wilden we de inwoners ook goed informeren over corona. Gekozen werd om updates te plaatsen in blogvorm en dat doen we nog steeds.”

"We hadden twee jaar geleden ook niet verwacht dat we nog steeds bezig zouden zijn."

De burgemeester checkt zelf elke dag bij het RIVM hoeveel besmettingen er in Drimmelen bij zijn gekomen. Daarnaast zijn er berichten over nieuwe maatregelen en vaccinatiemogelijkheden in de gemeente. Volgens Van Hout wordt het blog goed gelezen. “Ons blog staat wekelijks in de top 10 van pagina’s, die mensen het meest aanklikken op Drimmelen.nl”, vertelt ze. Na bijna twee jaar bloggen, tellen en standen bijhouden weten ze in Drimmelen dan ook precies hoeveel inwoners in die periode in aanraking zijn gekomen met het coronavirus. De laatste stand van zaken: “Het totaal aantal inwoners dat besmet is geraakt bedraagt nu 5303”, aldus het blog. Behalve een goed en langdurig lopende coronablog heeft de gemeente nog een troefkaart in de coronaberichtgeving: de online video’s van burgemeester Gert de Kok. Daarin neemt hij bijvoorbeeld een kijkje bij een huisartsenpost, een minicamping in coronatijden of een priklocatie.

"Houd 1 rendier afstand."

En de gemeente eigen opvallende invulling gegeven aan de anderhalvemeter-maatregel. “Om die boodschap onder de aandacht te houden, bedenken we wat in onze gemeente die afstand ook kan symboliseren”, vertelt Van Hout. “Zo hebben we al posters gehad met daarop ‘Houd anderhalve bever afstand’, ‘Houd 1 rendier afstand’ of ‘Houd afstand, één hele visarend’." En ook daar maakt de burgemeester dan weer een filmpje van. “Het is moeilijk te zeggen hoe lang we hier mee doorgaan”, vertelt Van Hout “Waarschijnlijk net zo lang als er nieuws te melden blijft en de pagina’s goed bezocht blijven worden. We hadden twee jaar geleden ook niet verwacht dat we nog steeds bezig zouden zijn.” In onderstaande video (september 2020) gaat burgemeester Gert de Kok op zoek naar ideeën voor de invulling van de anderhalve-meter 'houd afstand' campagne: