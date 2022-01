Willem II gaat met nieuw en modern logo terug naar de basis

Willem II heeft donderdag een nieuw logo gepresenteerd. Aan het einde van dit seizoen keert de club na het jubileumlogo niet meer terug naar het bekende ronde logo dat sinds 1983 in gebruik is. De Tilburgse club gaat 'terug naar de basis'.

Willem II presenteerde het nieuwe clublogo met een fraaie video. Daarin werd de weg naar het zesde logo in de clubhistorie getoond. Bij het maken van het nieuwe logo is rekening gehouden met eerdere logo's. En met de jarenlange wens van veel supporters om terug te keren naar de basis van het logo dat van 1952 tot 1983 werd gebruikt, zo zegt de club.

De Tricolores geven tekst en uitleg bij het nieuwe logo: "Willem II is Tilburg, Willem II is rood-wit-blauw en Willem II draagt de naam van koning Willem de tweede. Vanwege die vanzelfsprekendheid en omdat de kracht van een beeldmerk in de eenvoud zit, is ons logo voortaan rustiger en toch zeer herkenbaar. Door tekstueel enkel 1896 in het logo te laten, eren we ons oprichtingsjaar en onze prachtige historie."

Het nieuwe logo gaat niet meteen in gebruik. Dit seizoen gebruikt de club het jubileumlogo ter ere van het 125-jarig bestaan. Per 1 juli 2022 gaat dat logo de geschiedenisboeken in en is het nieuwe embleem in gebruik.

De Tilburgse club presenteerde het nieuwe logo in een video: