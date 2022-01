Kapper Arjan mag straks weer knippen: 'Mijn telefoon ontplofte'

De uitgegroeide en verwarde coronakapsels kunnen vanaf zaterdag op afspraak weer geknipt en geverfd worden. Haagse bronnen lekten donderdag enkele versoepelingen van de lockdown. “Ik ben superblij”, zegt Arjan Ruedisueli. Hij heeft al zo’n vijfentwintig jaar de kapperszaak Hairjockey in het centrum van Breda.

Arjan was thuis aan het klussen toen aan het begin van de middag zijn telefoon plotseling ontplofte. “Ik kreeg het berichtje na het andere met het goede nieuws. Ik heb me omgekleed en ben als een speer naar de zaak gegaan om de telefoontjes en mail te beantwoorden”, vertelt de blije kapper.

Volgens Arjan is dit het nieuws ‘waar iedereen op heeft zitten te wachten’. "Niet alleen voor mijn zaak, maar ook voor alle winkeliers. Ik werk al een tijdje in de binnenstad van Breda. Je ziet de lege winkelstraten en dan leef met de andere ondernemers mee. De stad begint nu weer te leven.”

Wel op afspraak

"Iedereen wil weer naar de kapper. Maar wel op afspraak”, zegt Arjan. “Dat is voor ons geen probleem. Aan het eind van de vorige lockdown liep het ook storm. Laat maar komen. We gaan het zien. Door de drukte kunnen we mensen die op goed geluk binnenlopen voor een knipbeurt niet altijd helpen.”

Toch houdt Arjan nog een slag om de arm. “Morgenavond is het pas definitief. Maar ik vermoed dat alle kappers en winkeliers wel heel erg blij zullen zijn. Wij zijn er in ieder geval klaar voor.”