Richard zoekt dierenfreak die 5 miljoen over heeft voor Zoo Veldhoven

Eigenaar Richard Loomans zet Zoo Veldhoven te koop.

Het dierenpark Zoo Veldhoven staat te koop. In de stille verkoop welteverstaan. Eigenaar Richard Loomans heeft geen goede opvolger voor zijn dierenpark. "Het hoeft van mij niet vandaag of morgen verkocht te worden, maar ik kan er geen vijftien of twintig jaar mee verder", zegt hij.

Loomans runde vijfentwintig jaar een bakkerij toen hij in 2013 besloot om het failliete papagaaiencentrum over te nemen en er een dierenpark van te maken. Voor velen was dat een vreemde overstap. Niet voor Richard. "Mijn vader had vroeger roofvogels en wilde dieren. Dat vond ik wel interessant. De appel valt dus niet ver van de boom. Bij ons is 'ie er recht onder gevallen", verklaart Loomans zijn liefde voor dieren in het radioprogramma Afslag Zuid bij Omroep Brabant.

Er heeft zich nog geen koper gemeld bij Loomans. Die bij de verkoop van zijn dierenpark overigens niet over één nacht ijs gaat. "Het moet wel iemand zijn die gek is van dieren. Het is elke dag hard werken. Zeven dagen in de week." De aspirant-koper moet ook rekening houden met een flink kostenplaatje. "De tweeduizend dieren in het park eten best veel. Dat kost wel een paar duizend euro per dag, al worden we wel gesponsord met groente en fruit door de plaatselijke supermarkten."

De nieuwe eigenaar moet ook geen hekel hebben aan het schoonmaken van de hokken, dat hoort erbij vindt Loomans. "Ik verkoop het park alleen aan een dierenliefhebber. Als je een dierenfreak bent is dit een droombaan." Voor die droombaan moet je wel zo'n vijf miljoen neertellen, want dat is het bedrag dat Loomans voor zijn dierenpark wil hebben.