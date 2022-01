Voetbalclub NAC gekocht door bouwondernemer Karel Vrolijk

Karel Vrolijk is de nieuwe eigenaar van de Bredase voetbalclub NAC. De bouwondernemer en NAC-fan uit Fijnaart heeft vrijdag een koopcontract getekend waarbij hij de aandelen overneemt van de huidige eigenaren. Voor welk bedrag Vrolijk NAC koopt, is niet bekend. Wel dat hij NAC binnen twee jaar wil terugbrengen naar de eredivisie.

Bouwondernemer Vrolijk heeft grote plannen met de club waar hij fervent supporter van is. Zo wil de nieuwe eigenaar via een vijfjarenplan de begroting structureel opschroeven naar 18 tot 20 miljoen euro. Dat moet ervoor zorgen dat NAC binnen twee jaar promoveert en een stabiele middenmoter in de eredivisie wordt.

Het aantrekken en ontwikkelen van jonge spelers wordt onder de nieuwe NAC-baas ook een belangrijke pijler in het nieuwe beleid.

Uit de bouwwereld

Karel Vrolijk, die zijn geld in de bouwwereld verdiende, liet in juli al aan Omroep Brabant weten dat hij de aandelen van zijn favoriete club wilde kopen. Die werden door de huidige aandeelhouders te koop gezet nadat er onenigheid was ontstaan met een deel van de supporters. Vrolijk deed samen met supporterscollectief Ons NAC een bod, maar dit werd door de eigenaren afgewezen.

Omdat de grootaandeelhouders van NAC na een zoektocht van een paar maanden geen geschikte partijen wisten te strikken, kwam Karel Vrolijk opnieuw in beeld. Beide partijen kwamen er deze keer, zonder participatie van het supporterscollectief, wel uit. De nieuwe eigenaar van NAC wil de Bredase aanhang en sponsors wel nauw bij de club betrekken.

KNVB moet nog goedkeuren

Hoewel het koopcontract is getekend moet voor de definitieve overname nog wel goedkeuring komen van de KNVB, de Raad van Commissarissen en de Stichting NOAD.