Culturele sector vist achter het net: 'We hopen wel op perspectief'

Winkelen, naar de kapper of schoonheidsspecialiste, het mag allemaal weer vanaf zaterdag. Tot grote frustratie van de culturele sector, die het deksel op de neus lijkt te krijgen en nog niet open mag. "Erg pijnlijk als het zo is."

Zo reageert Marnick van Gessel. De directeur van filmhuis Cinecitta in Tilburg is verbaasd dat winkels wel op afspraak open mogen, maar een culturele activiteit op afspraak niet. “We kunnen heel goed in de hand houden welke plekken in de zaal wel of niet verkocht worden. Dat kunnen we ook aanpassen. Het moet wel op een veilige manier, dat staat buiten kijf.”

De Pont

Ook bij museum De Pont overheerst de tentoonstelling. "We hebben sinds de eerste lockdown laten zien dat we op een veilige en verantwoorde manier open kunnen. We hebben alle ruimte in het museum. Als er driehonderd bezoekers in het museum zijn hebben ze ieder nog twintig vierkante meter bewegingsruimte. Dat is echt veilig", zegt Hedwig Zeedijk. Ze is verantwoordelijk voor de communicatie van het museum.

Bij het museum is ook wat frustratie. "Het wordt steeds lastiger om het steeds weer aan onze bezoekers uit te moeten leggen. Er zijn geen uitbraken geweest en het is een ideale doorstroomlocatie. Waarschijnlijk zitten we er vanavond niet bij, maar we hopen wel iets toekomstgericht te horen. Mensen smachten naar een beetje cultuur."