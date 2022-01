Slotenmaker krijgt boete van 200.000 euro voor misleiding

Slotenmakerij KeyService Nederland uit Helmond heeft een boete van 200.000 euro gekregen. Op de website van het bedrijf stond misleidende informatie en dat mag niet. Het was bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel klanten moeten betalen voor de diensten van het bedrijf. Soms moest wel 2.200 euro worden afgerekend voor het vervangen van sloten.

Klanten die weigerden te betalen werden door het bedrijf onder druk gezet.

Autoriteit Consument & Markt (ACM) kwam er na onderzoek achter dat Keyservice, werkt ook onder de naam Plumberservice, in advertenties deed alsof het een lokale slotenmaker was. Dit is echter niet het geval.

Misbruik maken van de situatie

“Als je bent buitengesloten moet je erop kunnen vertrouwen dat de vakman die je belt betrouwbaar is”, zegt bestuurder van het ACM, Cateautje Hijmans van den Bergh. “KeyService maakt daar misbruik van. Daarna moet je een veel te hoge rekening betalen en wordt je onder druk gezet als je weigert.”

Buiten de boete van 200.000 euro moet de bestuurder van het bedrijf zelf ook een boete betalen van 50.000 euro.