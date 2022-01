Hulphonden aten vergiftigde worsten en werden op het nippertje gered

De worsten die Jan vrijdagochtend vond (foto: Jan van Raak).

Hulphonden Ilax en Cilla aten vrijdagochtend van de vergiftigde worsten, die in Tilburg opduiken en waar de politie voor waarschuwt. Jan van Raak ging direct met de labradors naar de dierenarts en dat was maar goed ook: "Dat we ze daar meteen hebben laten braken, is hun redding geweest."

Sandra Kagie Geschreven door

Jan liet de hulphonden van zijn man Eric, die slechtziend is, vrijdagochtend uit in het parkje naast het Von Weberpad. Gelukkig had hij direct in de gaten dat ze een aantal worsten aten, die daar lagen. "Het verhaal van de vergiftigde worsten ging hier al de ronde", legt hij uit. Maar het ging allemaal zo snel dat hij niet kon voorkomen dat Ilax, de huidige hulphond van Eric, en Cilla, die inmiddels met pensioen is, van de worsten aten.

Met Ilax en Cilla liep het gelukkig goed af (foto: Jan van Raak).

De politie meldde eerder vrijdag al dat er sinds eind december in Tilburg-Noord vier honden zijn overleden als gevolg van vergiftiging. Was zijn man met de honden op pad geweest dan was het volgens Jan ook met hun honden waarschijnlijk heel anders gegaan. Hij had dan immers niet gezien wat er gebeurde. "Misschien waren we dan niet op tijd bij de dierenarts geweest", legt hij uit. Jan vond naar eigen zeggen vrijdagochtend zeker veertig worsten in het park. Een vondst die hij ook bij de politie heeft gemeld.

"Degene die dit doet, heeft niet in de gaten wat voor leed hij aanricht."