Komt de beste tributeband van het land uit Brabant?

De Eindhovense band 'Brucified' van de broers Nick (39) en Mike Dekkers (36) doet mee aan het nieuwe muziekprogramma van SBS6: 'The Tribute - Battle of the Bands'. Met hun band maken ze de muziek van Bruce Springsteen, een echte legende volgens de mannen. "Een optreden van Bruce Springsteen is zoals het moet zijn: vol overgave en energie, met alles erop en eraan."

Tais Lourinho da Silva Geschreven door

Brucified is een van de elf bands die meedoen aan de muziekwedstrijd. En er wordt van alles gecoverd: van ABBA en Barbra Streisand tot de Eagles, The Rolling Stones én dus Bruce Springsteen, de muzikale legende waar de Eindhovenaren zich op hebben toegelegd. De broers zijn groot fan van de Amerikaanse rockzanger, gitarist en singer-songwriter. Net als de zeven andere leden van hun band. "Ik vind de verhalen die Bruce Springsteen in zijn nummers vertelt grandioos. Bruce heeft het altijd over werkende mensen, iets wat wij allemaal nog zijn. Alleen maken wij er dan nog muziek bij", zegt Mike.

"Ik vind dat wij zijn muziek eer aandoen."