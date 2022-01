Automobilist zwaargewond na botsing in Goirle

Een automobilist is vrijdagnacht zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto op een boom botste langs de Lage Wal in Goirle. Dit gebeurde rond halfeen.

Een voorbijganger zag de gecrashte auto en waarschuwde de hulpdiensten.

Uit de auto geknipt

De brandweer heeft het slachtoffer uit de auto geknipt.

De zwaargewonde automobilist is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto is door een bergingsbedrijf getakeld.

Hoe de botsing kon plaatsvinden, wordt onderzocht.