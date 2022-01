Leugendetector Wilco is na 10 jaar terug en stelt nu zelf de vragen

Wilco is in tien jaar tijd erg veranderd (foto: YouTube en Wilco Beks). Wilco gaat voor zijn kanaal de straat op maar series maken is zijn grote ambitie (foto: Wilco Beks). Volgende Vorige 1/2 Wilco is in tien jaar tijd erg veranderd (foto: YouTube en Wilco Beks).

Wilco Beks uit Helmond is na jaren terug met een eigen YouTubekanaal. De inmiddels 15-jarige werd na zijn deelname aan het programma 'Alles Kids' van Jochem van Gelder een ware internethit. De twee kwamen onlangs weer samen, want er was een hoop te bespreken na een moeilijke periode voor Wilco. "Ik krijg veel positieve reacties op mijn openheid."

Evie Hendriks Geschreven door

Nadat de Helmondse Wilco in 2012 met een vergiet op zijn hoofd aan de leugendetector werd gehangen in het SBS-programma ging hij jarenlang 'viral' op het internet. Er werden talloze grappige filmpjes en foto's gedeeld van zijn iconische Brabantse uitspraken 'zas', 'da was nie' en 'papa, mama, Pietje, Nick'. Wilco zelf kijkt daar erg positief op terug want hij heeft zijn gloednieuwe YouTubecarrière te denken aan de internethit.

"Als oudere meiden met mij op de foto wilden, vond ik dat wel leuk."

"Ik word tien jaar na de video nog steeds aangesproken op straat. Soms vragen dertigjarigen of ze met me op de foto mogen", lacht hij. Ook tijdens zijn schooltijd maakte Wilco dankbaar gebruik van zijn bekendheid. "Als oudere meiden met mij op de foto wilden, vond ik dat natuurlijk heel leuk." Maar Wilco werd niet alleen bestormd met positieve reacties. Na de internethit werd hij te gast gevraagd in video's van verschillende bekende YouTubers. "Toen dacht ik: wow, zij gaan goed op het internet en dit is leuk. Dat wil ik ook doen", legt hij uit. Er volgden vlogs en een aantal andere video's maar door een moeilijke gezinssituatie is hij tijdelijk gestopt met YouTube.

Wilco werd onder andere gevraagd in een video van Dumpert samen met Sylvana Ijsselmuiden (foto: Wilco Beks).

"Ik ben samen met mijn broertje uit huis geplaatst", vertelt hij. "Ik woon nu op een woongroep in Kerkdriel en het gaat een stuk beter met me. Ik merk dat ik beter nadenk over dingen en dat ik ideeën helemaal uitwerk voordat ik eraan begin." Gelukkig heeft hij wel weer contact met zijn ouders. "Ik spreek mijn ouders af en toe weer en dan hebben we het over mijn YouTubekanaal. Ik vind het fijn dat ze trots op mij zijn." Ondertussen heeft hij de draad weer opgepakt en bij vloggen blijft het niet voor de ambitieuze 15-jarige. "Ik wil series gaan maken en heb al vier of vijf ideeën uitgewerkt. Daarin wil ik doen wat andere YouTubers niet doen. Ik praat de laatste tijd een stuk opener over mijn verleden en daarom heb ik een serie opgenomen waarin mijn gasten ook open vertellen."

"Ik focus me op het positieve."

"Ik kreeg veel positieve reacties op mijn openheid over mijn uithuisplaatsing", vertelt hij. Praten met andere jongeren die uit huis zijn geplaatst, lijkt Wilco daarom een mooi idee voor de toekomst. Daarentegen horen negatieve reacties er ook bij maar daar trekt hij zich niet veel van aan. "Ik focus me alleen op het positieve." Jochem van Gelder is in Wilco's serie 'Open boek' te gast en dat zag de presentator als een goede aanleiding om bij te kletsen met hem voor een video op zijn eigen kanaal. Maar open vertellen gaat toch net zo goed als Wilco zijn gasten zelf aan een leugendetector hangt? "Dat was eerst wel mijn idee maar aan een leugendetector is moeilijk te komen", lacht hij.