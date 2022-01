Sportscholen weer open: 'Alsof ze een festival boeken'

Sportfanaten kunnen hun hart ophalen. Na geklooi met thuisworkouts en het volgen van sportlessen in de vrieskou mogen ze eindelijk weer naar de sportscholen. En dat is niet alleen een verademing voor de bezoekers, maar ook voor de instructeurs zelf.

"Het leek wel een festival", lacht studiomanager Mike Rebel van Switch The Gym in Tilburg. Toen hij vrijdag in de persconferentie hoorde dat zijn sportschool weer open mocht, zag hij de reserveringen binnen een paar minuten weer binnenstromen. "Mensen hebben de beleving van de zaal gemist. Ze hebben geen uitstapjes, festivals of feestjes, dus dit is hun uitlaatklep."

Dat was in Roosendaal niet anders. Sportschool The Upper Club zag haar fanatiekste sporters om acht uur stipt al voor de deur staan. "Hoe gedreven onze members ook zijn, dat sporten in de buitenlucht is rond het vriespunt geen pretje", geeft eigenaar Jochem van Kuijk toe.