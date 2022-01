RKC begint het jaar goed met overwinning op bezoek bij Go Ahead Eagles

Voor het eerst sinds het Wonder van Waalwijk, zoals de 4-5 zege van RKC op Go Ahead Eagles en de daarbij behorende promotie genoemd wordt, ging RKC weer naar De Adelaarshorst. Zo'n spektakelstuk werd het niet, maar ook nu gebeurde er genoeg. En ook dit keer stapte RKC met een goed gevoel van het veld, dankzij een 0-2 overwinning.

Die lange bal bleek een hele goede keuze. De verdedigers van Go Ahead Eagles gingen onder de bal door. En dat zorgde ervoor dat Finn Stokkers eigenlijk uit het niets de kans op 0-1 kreeg. De spits zorgde er met een bekeken boogballetje over Warner Hahn heen dat RKC op voorsprong kwam en dat doelman Vaessen een assist op zijn naam kreeg.

Etienne Vaessen was één van de hoofdrolspelers in Deventer. Na zo'n twintig minuten had hij de bal in zijn handen in het eigen strafschopgebied. Hij zocht een vrije medespeler, maar wist die niet meteen te vinden. De klok tikte door, terwijl Vaessen een paar keer deed alsof hij de bal naar een ploeggenoot wilde gooien. Dat deed hij niet. De goalie vond de vrije man niet en besloot uiteindelijk de bal naar voren te schieten.

Keepersfouten

Tien minuten voor rust was het de andere keeper die een hoofdrol speelde, al was het in het geval van Hahn wel een negatieve rol. De goalie bracht zichzelf in de problemen door in de buurt van de achterlijn met de bal aan de voet richting zijn eigen goal te wandelen. Door de instormende Stokkers leek hij in paniek te raken, de goalie werkte de bal snel weg. Dat deed hij echter in de voeten van Michiel Kramer. Voor de aanvaller was het vervolgens een koud kunstje om de bal in het lege doel te werken: 0-2.

Een paar minuten voor die goal kwam Vaessen nog goed weg. Hij kwam wild uit zijn doel, net buiten het strafschopgebied leek hij ploeggenoot Melle Meulensteen omver te beuken. Het zou een vrije doortocht betekenen voor Eagles-spits Isac Lidberg. De RKC-aanvoerder bleef echter net op de been, waardoor het met een sisser afliep voor Vaessen en de Waalwijkse ploeg.

Lidberg en Vaessen waren iets eerder al hard met elkaar in botsing gekomen. De voorhoedespeler probeerde al glijdend een voorzet in het doel. Hij raakte echter niet de bal, maar Vaessen. Na een blessurebehandeling kon de goalie gewoon verder.

Goede zaken op de ranglijst

In de tweede helft ging het spel op en neer, maar hele grote kansen bleven uit. De ploeg van trainer Joseph Oosting pakte daarmee drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. De Waalwijkers gaan Willem II voorbij op de ranglijst en staan nu met negentien punten uit negentien duels veertiende. Bovendien heeft het nu meerdere clubs die hoger staan in het vizier. Tegenstander Go Ahead Eagles staat nu nog elfde, maar heeft nog maar twee punten meer.

Het is voor RKC bovendien een hele fijne opsteker voor de komende periode. Na de bekerwedstrijd op dinsdag tegen ADO Den Haag volgen namelijk wedstrijden tegen concurrenten Fortuna Sittard (zeventiende) en Willem II (vijftiende).