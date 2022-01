Oualid Saadouni trots en blij aan de start bij EK futsal: 'We gaan knallen'

Oualid Saadouni hoopte op een kolkend Ziggo Dome. Zo'n tienduizend voetbalfans die het Nederlandse futsalteam een steuntje in de rug konden geven bij het EK futsal. De fans zijn er niet, toch kijkt de Bredase zaalvoetballer nog altijd uit naar het grote zaalvoetbaltoernooi in eigen land. Een evenement waar hij aanvoerder 'mag' zijn, terwijl het een paar jaar geleden nog helemaal niet zeker was dat hij zou blijven voetballen.

Saadouni draait al heel wat jaren mee in de top van het Nederlandse zaalvoetbal. In 2014 was hij er al bij toen Oranje voor het laatst op een eindtoernooi actief was. Een groot succes was dat niet. De Nederlandse ploeg, die toen voor het eerst sinds 2005 weer een EK speelde, verloor alle wedstrijden in de groepsfase.

De verdediger van FC Eindhoven hoopt nu na de groepsfase nog steeds in het toernooi te zitten. “Dat zou een hele prestatie zijn. De andere landen zijn supersterk. Publiek had echt een heel groot verschil kunnen maken. Maar nu gaan we in een leeg Ziggo Dome alsnog knallen.”