Coronanieuws: 'Meer protestacties horeca zullen volgen'

Novak Djokovic mag niet in Australië blijven en kan zijn titel op het Australian Open-tennistoernooi dus niet verdedigen. Dat heeft het federale gerechtshof in Melbourne bepaald. De nummer een van de wereld was 4 januari met een medische vrijstelling op zak in het vliegtuig naar Australië gestapt, maar bij aankomst werd zijn visum ingetrokken. De Serviër had zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus en kon niet bewijzen waarom hij een medische vrijstelling had gekregen.