Dief plundert geldpot in kerk en laat muziek aanstaan

Politieagent Hicham Argani deelt zondag een nogal mysterieuze melding op Instagram over de kerk van Nuland. De deuren van de kerk stonden wagenwijd open, de lampen waren uit, er klonk muziek en de dader heeft de geldpot van de kerk leeggeroofd.

Het gaat om een melding van een paar weken terug. "Wat God verbonden heeft...", hangt in blokletters boven het altaar. "Dat trok gelijk mijn aandacht", schrijft agent Argani op zijn Instagram. De leus verwijst naar een Bijbelvers. Inmiddels is duidelijk dat dit bord er standaard hangt.

De agent kreeg om 01:45 in de nacht een melding dat de deuren van de Sint Jans Onthoofding Kerk openstonden. Terwijl zijn collega een rondje rond het gebouw liep, ging Argani met zijn zaklamp naar binnen. Het is er donker en er klinkt kerkmuziek. "Het lijkt haast alsof ik dat er zelf onder heb gezet, maar dat is dus niet zo", vertelt hij over de video.

Geen sporen

Er zijn geen sporen van inbraak in de kerk. De deur stond dus op onverklaarbare wijze wagenwijd open. Ook kregen de politieagenten de muziek niet uitgezet en was het een mysterie hoe deze überhaupt is aangegaan.

Tijdens de controle bleek de geldpot van de kerk leeg te zijn. "Het laatste wat je doet is stelen uit een kerk", schrijft de agent erover. Wie de mysterieuze plundering heeft gedaan en hoeveel er gestolen is, is nog niet bekend.