Geheimzinnige toestanden in de kerk in Nuland: dit is er echt gebeurd

Politieagent Hicham Argani plaatste zondagmorgen een nogal bijzondere video op zijn Instagrampagina. Het klinkt als een spannend filmplot, met twee agenten die in het holst van de nacht een bijna bovennatuurlijke situatie aantreffen in de kerk in Nuland. De muziek speelt nog, er hangt een mysterieuze spreuk boven het altaar en een dief heeft zonder gêne het geld uit de kerkkas gestolen. Maar wat is er nu echt gebeurd?

"Er had een man gebeld, om te melden dat de kerkdeuren wagenwijd open stonden", begint agent Argani te vertellen. "Maar echt wagenwijd, alsof iemand ze expres had opengezet."

Het bord trekt zijn aandacht en hij schijnt bij. Hij vermoedt dat het er door de dief is opgeplakt. "Het was heel bijzonder. De muziek stopte even met spelen, precies toen ik bij het altaar aankwam."

Samen met zijn collega inspecteert Argani de kerk, om te zien of er iets weg is. "Toen bleek dat een geldkistje open stond en leeg was. Alles wijst er dus op dat er geld is gestolen, zeker omdat er daar wel meer lui door de buurt zwerven."

We sturen onze verslaggever Raymond naar de plaats delict toe. Het is zondag, dus voor hij de pastoor aan de tand kan voelen, moet hij nog even wachten tot de mis is afgelopen. Ondertussen spiekt hij even door de kerkdeur, om te zien of het bord er misschien nog hangt. Daar lost het eerste mysterie zichzelf al op. De geheime boodschap is namelijk geen mystieke bijbelleus uit eerwraak, maar het wekelijkse thema dat de kerk behandelt. Het huwelijk, bijvoorbeeld.

Als de kerkklokken rond twaalf uur beginnen te luiden, druppelen de bezoekers naar buiten. Ook Guy van Marckelenberg, een van de bestuursleden van de parochie. Sterker nog, hij is de penningmeester. Als iémand weet wat er uit de kas gestolen is, is hij het wel.