Götze helpt PSV langs FC Groningen met eerste competitietreffer

Ritsu Doan in actie tijdens FC Groningen - PSV (Foto: ANP)

PSV heeft op bezoek bij FC Groningen gedaan wat het moest doen. De ploeg van Roger Schmidt won met 0-1 in het hoge Noorden en blijft daardoor koploper in de Eredivisie. Mario Götze was de matchwinner aan Eindhovense zijde.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

In de wetenschap dat Ajax eerder op de zondag gewonnen had en de koppositie had overgenomen, begon PSV aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Bij winst zou de ploeg van Roger Schmidt de koppositie weer herroveren. Iets wat een fijn gegeven zou zijn met het oog op de topper tegen de Amsterdammers volgende week zondag. In Groningen had Maxi Romero zijn eerste basisplaats ooit in de Eredivisie. Verder mochten Armindo Obispo en Jordan Teze hun opwachting maken achterin de verdediging. Aanwinst Joey Veerman begon nog op de bank. Eerste doelpunt Götze

PSV begon fel aan de wedstrijd. De ploeg zette de Groningse verdediging onder druk. Dat leidde tot een vroege voorsprong. Al na tien minuten was het Mario Götze die op aangeven van Cody Gakpo eenvoudig kon scoren. De complimenten bij het doelpunt gingen vooral naar Mauro Junior die de bal hoog op het veld onderschepte. Voor Mario Götze was het opvallend genoeg pas zijn eerste doelpunt van het eredivisieseizoen. Een statistiek om niet trots op te zijn. Van de Duitser mag meer verwacht worden op het gebied van doelpunten.

Wachten op privacy instellingen...