Discussie over hoe oud de harmonie nu is: 'Bewijsmateriaal deugt niet'

“We zijn niet boos, wel teleurgesteld”, vertelt Marjolein Spoor van de Koninklijke Muziekvereniging Oosterhout. De teleurstelling richt zich op een ‘primeur’ van een lokaal weekblad, dat onthulde dat de Oosterhoutse muziekvereniging in 2025 nooit en te nimmer het 200-jarig bestaan zou kunnen vieren omdat ze dan pas 185 jaar bestaat. Een foto diende als bewijsmateriaal.

“Volgens het blad zouden we in 2025 pas 185 jaar bestaan en niet twee eeuwen”, vertelt Spoor “Pertinent onjuist, we zijn namelijk op 1 mei 1825 opgericht dus in 2025 bestaan we tweehonderd jaar en vieren we dat ook.”

Het weekblad bedoelde het goed. “We wilden via het krantje eigenlijk laten weten dat we er nog zijn”, vertelt Marjolein Spoor van de muziekvereniging. “Hoe hebben we corona overleefd, was het idee achter het artikel. Want door de coronacrisis hebben we in 2021 slechts twee keer kunnen optreden. Dat was bij de Dodenherdenking en de welbekende Abrahamdag in Oosterhout. We wilden een teken van leven geven."