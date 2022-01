Fietser (21) overleden na aanrijding in Hilvarenbeek

Een 21-jarige fietser die zondagochtend zwaargewond raakte bij een aanrijding in Hilvarenbeek is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

De man werd op de Gildelaan aanreden door een automobilist. Omstanders verleenden eerste hulp, waarna het slachtoffer zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De hulp mocht helaas niet baten.

De politie startte zondagochtend al een onderzoek naar het ongeval. Hiervoor zijn de fiets en de auto in beslag genomen. Er worden camerabeelden bekeken en getuigen gehoord. Ook is er gesproken met de bestuurder van het voertuig, die erg ontdaan was.

Voor de familie van het slachtoffer, de automobilist en de omstanders die eerste hulp verleenden is slachtofferhulp ingeschakeld.