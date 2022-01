Coronanieuws: 8000 nieuwe coronagevallen in Brabant, opnieuw dagrecord

03.30

Bijna twee jaar lang praatte Ernst Kuipers Nederland bij over de drukte in de ziekenhuizen. Dat deed hij als voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Nu hij minister van Volksgezondheid is geworden, neemt zijn tijdelijke opvolger het stokje over. Ina Kuper houdt maandag haar eerste persbriefing over de drukte in de zorg. Dat doet ze vanuit ziekenhuis Isala in Zwolle, waar ze bestuurslid is.