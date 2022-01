Rijp voor de sloop of monument om te koesteren: dit is Tuinzigtlaan 12

De voormalige LTS aan de Tuinzigtlaan in Breda (foto: Raoul Cartens).

Is het hoekige gebouw van baksteen en beton aan de Tuinzigtlaan 12 in Breda wel of niet monumentwaardig? De oude school van vlak na de Tweede Wereldoorlog staat op de nominatie om gesloopt te worden en plaats te maken voor appartementen. Maar dat mag absoluut niet gebeuren, vindt het Cuypersgenootschap, dat zich bezighoudt met bouwkundig erfgoed. Een boze brief viel daarom op de mat bij het Bredase gemeentebestuur.

Het gebouw verrees in 1968 en is volgens de erfgoedclub uit Zoetermeer een goed voorbeeld van hoe scholen gebouwd werden in de wederopbouwperiode, toen Nederland opkrabbelde na de Tweede Wereldoorlog. Ooit waren er daar veel meer van; tussen 1945 en 1968 werden zo'n 170 technische scholen uit de grond gestampt. Een hoop daarvan gingen er al tegen de vlakte, waardoor de schoolgebouwen nu zeldzaam zijn. Reden voor Leo Dubbelaar van het Cuypersgenootschap om in de pen te klimmen: 'Er zijn nog ongeveer vijftig complete complexen met theorievleugel en praktijklokalen over. Ook in Noord-Brabant zijn veel vergelijkbare wederopbouwscholen inmiddels gesloopt.' En daarom moet volgens hem de sloopkogel dan ook zeker geen vrij spel krijgen aan de Tuinzigtlaan 12.

De voormalige LTS is nu nog door het Berkenhofcollege in gebruik als school voor voortgezet speciaal onderwijs. Daarvoor zat horeca-opleiding De Rooi Pannen in het gebouw.

"Diverse bijzondere gebouwen hebben tot op de dag van vandaag onvoldoende bescherming."