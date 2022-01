Grote zoekactie naar vermist kind (4) uit België, oppas nam jongen mee

De in België gezochte Dave de Kock (34), die woensdag met zijn oppaskind Dean (4) in Sint-Niklaas verdween, verblijft 'mogelijk in het zuiden van Nederland'. De Officier van Justitie in Breda coördineert daarom een grote zoekactie.

De politie is in de omgeving van Waalwijk op diverse plekken aan het posten, meldt een woordvoerder van de politie. Ook in de provincie Zeeland zou actief gezocht worden op dit moment.

De zoekactie spitste zich onder meer toe op Sprang-Capelle. Daar trok de politie een cordon op rond het dorp met meer dan tien politiewagens. Toen bleek dat het tweetal nergens was te bekennen, werd het cordon opgeheven.

Getuigen

De politie maakt zich grote zorgen om de gezondheid van de man en het kind. De Belg zou rijden in een grijze Peugeot met het kenteken 2-ACR-250. "Het is niet uitgesloten dat op de auto inmiddels een andere nummerplaat is aangebracht", aldus de politie in een persbericht.

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook waarschuwt de politie mensen die de man denken te zien direct 112 te bellen en niet zelf in te grijpen.

Opsporingsbericht

Volgens de Belgische media heeft de politie in België zondagavond een opsporingsbericht verspreid voor de man en de jongen, die woensdag voor het laatst gezien werden in Sint-Niklaas. Het zou gaan om een vriend van de ouders die geregeld op het kind paste.

Dave de Kock haalde in 2008 de krantenkoppen in België nadat hij door medegevangenen werd mishandeld. De Kock zat vast in afwachting van zijn proces. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 2-jarig jongetje. De rechter veroordeelde in 2010 tot tien jaar cel.

Oproep moeder

De moeder van Dean liet aan de Belgische zender VTM weten dat ze de man volledig vertrouwde. Volgens haar waren haar kinderen blij wanneer ze bij de man gingen logeren en keken ze naar hem op.

Ze deed een oproep aan De Kock: "Ik hoop dat hij Dean terug naar huis wil brengen. Al zet hij hem af aan de deur, en rijdt hij weer weg. Het maakt niet uit, maar breng mijn zoontje terug naar huis zodat ik zeker weet dat het ok met hem gaat."