Wordt het nog winter? Alle (sneeuw-)ballen op februari

Massaal op de schaats, een goed sneeuwballengevecht, sleetje rijden of langlaufen in de bossen; het is er deze winter nog niet van gekomen. En een blik naar buiten biedt deze maandag weinig hoop en de zoveelste grijze aanblik. “Of het nog winter wordt? De kans wordt steeds kleiner”, geeft weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza aan.

Liefhebbers van een goed pak sneeuw en vrieskou moeten hun hoop volgens de weerman vestigen op februari of een winterse speldeprik in maart. Want volgens hem hoeven we in januari in elk geval niet meer op winterweer te rekenen.

Af en toe een paar graden vorst, dat sluit hij niet uit. Zo ook deze week op donderdag en vrijdag. Er kan dan lokaal ook best een winterse bui voorkomen met hagel of natte sneeuw. Maar een witte wereld hoeven we niet te verwachten.